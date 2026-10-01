Montreuil İdari Mahkemesi, Noisy-le-Sec seçimini usulsüzlük nedeniyle iptal etti

Montreuil İdari Mahkemesi, merkez sağcılar ve solcuların ortak aday listesinin resmi beyanındaki usulsüzlük nedeniyle Noisy-le-Sec'deki belediye seçimini iptal etti.

Fransa'da yerel mahkeme Noisy-le-Sec kentinde Fransa Komünist Partisinin (PCF) bu yıl kazandığı belediye seçimine ilişkin dün kararını verdi.

Montreuil İdari Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme Noisy-le-Sec'deki belediye seçiminde ikinci gelen merkez sağcıların ve solcuların ortak aday listesinin resmi beyanında usulsüzlük tespit etti.

Bu listedeki 5 adayın ortak beyanı kendilerinin imzalamadığını saptayan mahkeme, söz konusu listenin usulsüz şekilde oluşturulduğuna hükmetti.

Mahkeme, bu ortak aday listesinin belediye seçiminin ikinci turuna katılmasının, oylamanın dürüstlüğüne zarar verdiğini bildirdi.

Montreuil İdari Mahkemesi, yapılan usulsüzlük nedeniyle söz konusu belediyedeki seçimi iptal etti.

İlgili tarafların, mahkeme kararına itiraz etmek için 30 Ekim'e kadar süreleri bulunuyor.

Eğer bu tarihe kadar mahkeme kararına herhangi bir itiraz yapılmazsa, Noisy-le-Sec'de belediye seçimi yenilenecek.

Noisy-le-Sec'de 15 ve 22 Mart'ta yapılan iki turlu belediye seçimini, PCF üyesi Olivier Sarrabeyrouse'un başı çektiği liste kazanmıştı.

Fransa'da belediye seçimleri kapsamında, vatandaşlar belediye başkanları ve meclis üyeleri adaylarının yer aldığı listelere oy veriyor.

Seçimlerde yarışan listelerin valiliğe sunulan adaylık beyanında, her seçim turu için tüm adayların imzası gerekiyor.