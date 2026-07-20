Montrö Sözleşmesi'nin 90. Yılı - Son Dakika
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Montrö Sözleşmesi'nin 90. Yılı

20.07.2026 17:22
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Dışişleri Bakanlığı, Montrö Sözleşmesi'ni kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının 90'ıncı yıl dönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

"20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve ülkemizin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır. Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olan Sözleşme, gerek barış gerek savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde korumuş ve değerini kanıtlamıştır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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