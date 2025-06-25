Moro Barış Süreci Çalıştayı Gerçekleştirildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) işbirliğinde, "Moro Barış Süreci: Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk" başlıklı çalıştay düzenlendi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın genel merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, Filipinler'deki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) lideri ve Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kurucu başkanı Hacı Murad İbrahim, İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç, akademisyenler, diplomatik temsilciler, siyasetçiler, konuya ilişkin uzman isimler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Toplantıda, "Moro Barış Süreci" kapsamında yapılan müzakereler, anlaşmanın temel çerçevesi, karşılaşılan başlıca engeller, barışın kurumsallaşması ile Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde siyasi, ekonomik, eğitim ve sağlık alanlarında hayata geçirilebilecek projeler ele alındı.

Yuvarlak masa formatında gerçekleştirilen çalıştayda, Hacı Murad İbrahim'in konuşmasının yanı sıra katılımcılar da öneri, katkı ve değerlendirmeleriyle sürece dahil oldu.

İNSAMER Koordinatörü Dr. Riad Domazeti, çalıştayın burada sona ermeyeceğini, elde edilen çıktıların raporlaştırılarak bölgeyle ilgilenen paydaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

"Moro Barış Süreci"

Filipinler Hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında 2012'de başlatılan barış görüşmeleri neticesinde Bangsamoro Özerk Bölgesi 2017'de resmen tanındı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yürütülen barış müzakereleri sonucunda 2012'de Çerçeve Anlaşması, 2014'te ise Kapsamlı Anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalarla sürecin hakemliğini yapmak ve geçiş sürecinde taraflara tavsiyelerde bulunmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfının da üyesi olduğu Bağımsız İzleme Heyeti (TPMT) oluşturuldu.

Bugüne kadar 53 kez Filipinler'de toplanan heyet, sürecin tüm aktörleriyle toplantılar yaparak Filipinler ve Bangsamoro barış panellerine izleme raporlarını sundu, kamuoyuna da her yıl bir rapor paylaştı.

Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde barışın ardından da faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgede başta insani yardım olmak üzere özellikle eğitim alanında çeşitli çalışmalar yürütüyor.