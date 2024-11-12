Moskova'da BDT Savunma Bakanları Toplantısı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da, Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve BDT ülkelerinin bakanlık yetkilileri katıldı.

Belousov, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğini belirterek, "Batı, hegemonik rolünü sürdürmeye çalışarak bölgesel istikrarı baltalama girişiminde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasından ve meselelerin barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını vurgulayan Belousov, BDT ülkeleriyle savunma alanındaki işbirliğine önem verdiklerini kaydetti.

Toplantıda, BDT ülkeleri arasında ortak askeri sistemlerin iyileştirilmesi, Avrasya bölgesinde istikrarın korunması amacıyla çeşitli ülke ve kuruluşlarla etkileşimi güçlendirme konularında mutabık kalındı.