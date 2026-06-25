Moskova\'da Çin\'in Başarıları Sergileniyor

MOSKOVA, 25 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da Çin'in modernleşme sürecinde elde ettiği başarılar konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Perşembe günü açılan sergide Xinhua Haber Ajansı'na ait 40 seçili fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflar, Çin'in ekonomi, toplum, bilim ve teknoloji ve kültür gibi alanlarda elde ettiği dönüm noktası niteliğindeki başarıları yansıtıyor.