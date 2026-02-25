Moskova'da Geleneksel Türkiye Akşamı İftarı - Son Dakika
Moskova'da Geleneksel Türkiye Akşamı İftarı

25.02.2026 21:58
Moskova'da 'Türkiye Akşamı' iftarı, Büyükelçi Bilgiç'in konuşmasıyla gerçekleştirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ramazan aylarında geleneksel hale gelen "Türkiye Akşamı" iftar etkinliği yapıldı.

Zafer Parkı'nda Anıt Camisi önünde kurulan iftar çadırındaki programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Müftü Yardımcısı Marat Arslanov, Moskova'daki Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinden diplomatlar, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk iş insanları, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından verilen iftar yemeği öncesinde ve sonrasında, İstanbul Süleymaniye Camisi müezzini kurra hafız Davut Avcı Kur'an-ı Kerim ve ezan okudu, ilahi ve kasideler seslendirdi.

Tarihteki ünlü Türk büyükleri ve Türkiye'nin tanıtıldığı video gösteriminin ardından, çocuklar dini içerikli gösteriler yaptı. Etkinlikte, Türk tasavvuf musikisinden eserler de icra edildi.

Büyükelçi Bilgiç, yaptığı konuşmada, ramazan ayının önemine dikkati çekerek, "Ramazan bizim hayatımıza, huzur, bereket ve rahmet getiren, aynı zamanda kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve birlikteliğimizi pekiştiren bir ay." dedi.

Ramazan ayının hem Türkiye hem de Rusya'da huzurlu bir şekilde yaşandığını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Ama İslam dünyasında, Müslümanların yaşadığı coğrafyada ramazan ayını bizler gibi geçiremeyenler var. Özellikle Gazze'de büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşanıyor. Gazze'de, 2023 yılı eylül ayından beri yaklaşık 72 bin sivil İsrail tarafından maalesef katledildi. Bu katledilen Müslümanların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Türkiye olarak her zaman Filistin'in yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Moskova, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
