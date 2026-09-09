Moskova\'da İzmir Olgunlaşma Enstitüsü\'nün \'İpek Yolu\' temalı sergisi sanatseverlerle buluştu

Rusya'nın başkenti Moskova'da İzmir Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "İpek Yolu" sergisinin açılışı yapıldı.

Moskova'daki Doğu Sanatları Müzesi'nde açılan sergi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Hava Yolları'nın (THY) işbirliğiyle düzenlendi.

Sergi açılışına, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Kafkasya Genel Müdürü Mehmet Samsar'ın yanı sıra Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın ve Doğu Sanatları Müzesi Genel Müdürü Aleksandr Sedov katıldı.

Rusya'daki yabancı misyon temsilcilerinin de yer aldığı sergide Büyükelçi Bilgiç konuşma yaptı.

İpek Yolu'nun önemine işaret eden Bilgiç, "İpek Yolu, yüzyıllar boyunca hem ürünlerin hem de fikirlerin, bilgilerin, sanat eserlerinin ve kültürel geleneklerin taşındığı önemli güzergahlardan biri oldu, farklı halklar ve medeniyetler arasındaki iletişim ve etkileşime katkıda bulundu." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Orta Asya'nın bu tarihi güzergahta özel bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Semerkant ve Buhara gibi şehirler, yüzyıllar boyunca yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda bilim, sanat ve kültürel hayatın da önemli merkezleri oldu. İpek Yolu, Orta Asya'dan Orta Doğu'nun önemli merkezleri ve Anadolu üzerinden Akdeniz'e, oradan da Avrupa'ya uzandı. Farklı medeniyetleri birbirine bağlayan bu güzergah, aralarındaki etkileşime ve ortak bir kültürel mirasın oluşmasına katkıda bulundu."

Türkiye'nin İpek Yolu'nun önemli kavşaklarından birinde yer aldığını belirten Bilgiç, "Türkiye, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticarette önemli bir rol oynadı, çeşitli kültürler ve sanat geleneklerinin buluşma noktası oldu." dedi.

Bilgiç, serginin sanatseverleri zengin tarihi ve kültürel mirasla buluşturduğunu dile getirerek, "İpek Yolu'nun zengin sanatsal mirasını yansıtan minyatür, porselen, tekstil, kuyumculuk, ahşap işçiliği ve seramik eserlerini görme fırsatı bulacağız. Türkiye'den getirilen eserlerin burada, Moskova'da, Rusya'nın önde gelen ve en köklü kültür kurumlarından biri olan Doğu Sanatları Müzesi'nde sergilenmesinden özellikle büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Moskova YEE ile uzun zamandır işbirliği yapıyoruz"

Doğu Sanatları Müzesi Genel Müdürü Sedov da "İpek Yolu" sergisinin Moskova'da açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Moskova YEE ile uzun zamandır işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Sedov, "Geçen yıl güzel bir proje gerçekleştirdik. Şimdi de ikinci projemizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sergide, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan İpek Yolu güzergahındaki şehirlerin kültürel mirası, ticaret yaşamı ve gündelik hayatı minyatür, tezhip, ahşap oyma, seramik ve çeşitli el sanatları eserleriyle anlatılıyor.

İpek Yolu'ndaki medeniyetlerin mimari ve kültürel zenginliğini aktaran sergi, 27 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.