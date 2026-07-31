Moskova'da Otomobil Festivali
Moskova'da 300'den fazla aracın sergilendiği otomobil festivali 2 Ağustos'a kadar sürecek.
MOSKOVA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da Ulusal Ekonominin Başarıları Sergisi kapsamında düzenlenen "ProDvizheniye" otomobil festivali, 30 Temmuz 2026.
Klasik ve spor otomobillerin de aralarında bulunduğu 300'den fazla aracın sergilendiği festival, 2 Ağustos'a kadar açık kalacak. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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