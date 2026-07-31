Moskova'da Otomobil Festivali

MOSKOVA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da Ulusal Ekonominin Başarıları Sergisi kapsamında düzenlenen "ProDvizheniye" otomobil festivali, 30 Temmuz 2026.

Klasik ve spor otomobillerin de aralarında bulunduğu 300'den fazla aracın sergilendiği festival, 2 Ağustos'a kadar açık kalacak. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)