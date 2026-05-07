Moskova'da Zafer Günü İçin Mobil İnternet Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moskova'da Zafer Günü İçin Mobil İnternet Kısıtlaması

07.05.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'da mobil internet ve SMS hizmetlerinde geçici kısıtlamalar olacak.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, ülkenin başkenti Moskova'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü'nde güvenlik gerekçesiyle mobil internet ve SMS hizmetlerinde geçici kısıtlamalar uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'da güvenlik gerekçesiyle uygulanacak geçici mobil internet kısıtlamalarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Başkentte 7-8 Mayıs'ta mobil internete yönelik kısıtlama uygulanmasının planlanmadığı aktarılan açıklamada, "Bununla birlikte acil güvenlik tehditlerinin ortaya çıkması durumunda anlık kısıtlamalar getirilebilir." ifadesi kullanıldı.

9 Mayıs'ta Zafer Günü kutlamalarına yönelik güvenlik önlemlerinin alınacağı kaydedilen açıklamada, "Moskova'da mobil internete erişim, 'beyaz listedeki' siteler dahil olmak üzere SMS gönderme hizmetleri geçici olarak kısıtlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kablolu internete yönelik kısıtlamaların uygulanmayacağı belirtildi.

Moskova'da, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları nedeniyle zaman zaman mobil internete yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

Son olarak 5 Mayıs'ta, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle özellikle çevrim içi taksi çağırma ve yemek siparişine yönelik uygulamalarda aksaklıklar yaşanmıştı.

Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırılarında son dönemde artış yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da Zafer Günü İçin Mobil İnternet Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gaziantep’te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada Gaziantep'te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada
Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu
Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

10:00
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
09:29
Aziz Yıldırım’dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 10:15:17. #7.12#
SON DAKİKA: Moskova'da Zafer Günü İçin Mobil İnternet Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.