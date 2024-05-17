Moskova\'daki terör saldırısıyla ilgili 4 şüphelinin tutukluluk süresi uzatıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 4 şüphelinin daha tutukluluk süresi 22 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili dün başlayan duruşma bugün de devam etti.

Davanın gizli olması dolayısıyla halka kapalı yapılan duruşmada, savcılığın talebi üzerine saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün daha 22 Ağustos'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

?Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin 12 kişi 3 ay süreliğine tutuklanmıştı.

Rus mahkemesi, 12 şüpheliden 8'inin tutukluluk süresini 22 Ağustos'a kadar uzatma kararı almıştı.