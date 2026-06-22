Moskova\'daki Uçuşlar Yeniden Başladı

MOSKOVA, 22 Haziran (Xinhua) -- Rusya, pazartesi günü başkent Moskova'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle kentteki bazı havalimanlarında geçici olarak askıya alınan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'ya yaklaşan yaklaşık 60 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.