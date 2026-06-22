MOSKOVA, 22 Haziran (Xinhua) -- Rusya, pazartesi günü başkent Moskova'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle kentteki bazı havalimanlarında geçici olarak askıya alınan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'ya yaklaşan yaklaşık 60 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.
Son Dakika › Güncel › Moskova'daki Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?