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- Moskova'yı şiddetli fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'yı şiddetli fırtına vurdu. Çok sayıda ağaç devrilirken, araçlarda ve binaların dış cephelerinde hasar meydana geldi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, Moskova'da 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu, 1 kişinin de üzerinde bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Fırtınada 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.