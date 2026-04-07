Mossad Ajanı İran'da Yakalandı

İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde " Mossad'ın önemli bir unsuru" olarak suçlanan ve "terörist medya ile yabancı paralı askerlerle doğrudan teması olan" bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Loristan Polis Teşkilatının açıklamasına dayandırdığı habere göre, "Mossad'ın önemli bir unsuru" olarak nitelenen bir kişi, istihbarat takibi sonrasında emniyet görevlileri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu şahsın "terörist medya ve yabancı paralı askerlerle doğrudan temas geçmişi bulunduğu ve saklandığı yerde yapılan aramada, "askeri merkezlerin fotoğraflarını çekmek ve bazı bilgileri terörist ağlara göndermek için kullanıldığına dair güçlü kanıtlar bulunan elektronik ekipmanların" da ele geçirildiği aktarıldı.

Yakalanan kişinin, İran'da ocak ayındaki gösteriler sırasında ölümlere yol açan şiddet olaylarında da güvenlik görevlileriyle doğrudan çatışmalarda ve sabotaj eylemlerinde rol oynadığı öne sürüldü.