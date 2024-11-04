Mossad Direktörü: Esir Takası İhtimali Düşük - Son Dakika
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Mossad Direktörü: Esir Takası İhtimali Düşük

Mossad Direktörü Barnea, Hamas'la esir takası anlaşmasının şansını 'düşük' bulduğunu açıkladı.

04.11.2024 14:19
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İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı son görüşmede Hamas'la esir takası anlaşması şansının "düşük" olduğunu söylediği öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, Barnea, esir yakınlarına Hamas'ın Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun saldırılarını sona erdirmesini istediğini aktardı.

Barnea, esir yakınlarına Hamas'ın arabulucular kanalıyla iletilen son esir takası anlaşması teklifine yanıt vermediğini, saldırıların tamamen sona erdirilmesi talebinde ısrarcı olduğunu söyledi.

Barnea, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırıları sona erdirmeyi kabul edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Müzakere ekibinin topyekun bir anlaşma ve savaşın sona erdirilmesi konusunda Başbakan'dan aldığı bir yetkisi yok." dedi.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Mossad Direktörü Barnea, 28 Ekim'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine ilişkin "yeni çerçeveyi" görüştüğü Katar'ın başkenti Doha'dan dönmüştü.

Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mossad Direktörü: Esir Takası İhtimali Düşük - Son Dakika

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