Mossad Eski Direktörü'nden Sınır Uyarısı - Son Dakika
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Mossad Eski Direktörü'nden Sınır Uyarısı

21.06.2026 15:40
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Tamir Pardo, İsrail'in en büyük tehdidinin sınırlarının belirsizliği olduğunu vurguladı.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Direktörü Tamir Pardo, İsrail'in karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin İran'ın nükleer programı değil, ülkenin sınırlarının net şekilde belirlenmemiş olması olduğunu söyledi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Pardo, İsrail'in temel sorunlarından birinin sınır meselesi olduğunu belirterek, "İran'ın nükleer programı İsrail için birinci tehdit değil. En büyük tehdit, İsrail'in sınırlarının belirlenmemiş olmasıdır." dedi.

Pardo, İsrail'in dünyada sınırları net olarak tanımlanmamış tek devlet olduğuna dikkati çekerek, "En büyük tehdit sınırların olmamasıdır. İsrail, dünyada topraklarının sınırları bulunmayan tek devlettir. Toprakların sınırlarının olmaması, başka hiçbir şeyin de sınırının olmaması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Sınır meselesinin kapsamlı bir referandumla çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getiren Pardo, İsrail'in 2048 yılına kadar uzanan uzun vadeli stratejik bir vizyon ortaya koyması çağrısında bulundu.

İran ile yaşanan gerilime de değinen Pardo, İsrail'in bu süreçten somut bir kazanım elde edemediğini belirterek, son aylarda İran'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonları "yanlış bir adım" olarak nitelendirdi.

Söz konusu saldırıların İran'ı nükleer silah edinme çabalarını hızlandırmaya sevk edebileceğini ifade eden Pardo, "İranlılar bugün, yalnızca nükleer silaha sahip olmanın gelecekte benzer saldırıları önleyebileceği sonucuna varabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, 1948'de Siyonist silahlı terörist çetelerin işgal ettiği ve 100 binlerce Filistinlinin katliamlar yoluyla zorla yerinden edildiği topraklarda kuruldu. Tel Aviv yönetimi, daha sonra Filistin topraklarının geri kalanını da işgal ederek bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını reddediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Mossad, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mossad Eski Direktörü'nden Sınır Uyarısı - Son Dakika

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