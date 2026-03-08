Mostar Köprüsü'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
Mostar Köprüsü'ne Yoğun İlgi

Mostar Köprüsü\'ne Yoğun İlgi
08.03.2026 10:43
Osmanlı döneminden kalan Mostar Köprüsü, tarihi ve kültürel simge olarak turistleri çekiyor.

BOSNA Hersek'te Osmanlı döneminde Neretva Nehri üzerinde inşa edilen, barış, hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin simgesi Mostar Köprüsü'ne yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan köprü yüzyıllardır Müslüman ve Hıristiyan halkları birbirine bağlayan tarihi bir simge olarak biliniyor.

Mostar Köprüsü, Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından Neretva Nehri üzerine yapıldı. Köprü yüzyıllardır Müslüman ve Hıristiyan halklarını birbirine bağlayan köprü olarak simgeleşti. Farklı kültürleri birleştiren köprü yaklaşık 500 yıldır insanlığa hizmet ediyor.

2005'TE DÜNYA MİRASI LİSTESİNE ALINDI

09 Kasım 1993'te Boşna Hersek'te başlayan savaş sırasında köprüye ilk saldırı 1992'de Sırplar tarafından düzenlendi. 9 Kasım 1993'te ise, Hırvat tanklarının saldırısında köprü büyük zarar gördü. Kasım ayında ise köprü tamamen yıkıldı.Köprünün yıkılması bölge halkında büyük üzüntü yarattı. Savaşın ardından İngilizler yıkılan köprünün yerine geçici bir demir köprü yaptı. Mostar civarındaki diğer köprüler de tahrip edildiğinden, nehrin iki yakasını birleştiren tek yapı bu köprü oldu.Köprünün aslına uygun olarak yeniden inşaası ise, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, UNESCO ve Dünya Bankası'nın desteğiyle 1997 yılında başladı.Köprü Galler Prensi Charles tarafından 23 Temmuz 2004'te açıldı. Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO Dünya Mirası listesine alındı.

CESARETLERİNİ KANITLAMAK İÇİN KÖPRÜDEN ATLIYORLAR

Bosna Hersek'te evlenme çağına gelen erkeklerin cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlamaları değişmeyen bir gelenek olarak biliniyor. Yüzyıllardır toplumları birleştiren, hoşgörü, barış ve kültürel çeşitliliğin simgesi olan köprü yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA

Osmanlı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mostar Köprüsü'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

