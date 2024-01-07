 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Motokurye ve motosikletli arasında trafik kavgası - Son Dakika
Üye Girişi

Motokurye ve motosikletli arasında trafik kavgası

Ümraniye'de bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motokurye, sürücüyü darbettiği sırada başka bir motosikletli de kavgaya dahil oldu ve sürücüye tekme attı. Olay, araç kamerasına yansıdı.

Motokurye ve motosikletli arasında trafik kavgası
07.01.2024 - 15:32,
Abone Ol

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, ÜMRANİYE'de bir motokurye trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darbetti. Başka bir motosikletli ise kavga sırasında sürücüye tekme attı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü Turan Gökkaya, önüne çıkan motokuryeyi uyardı. Buna öfkelenen motokurye, kaskını çıkarıp Gökkaya'ya saldırdı. Oradan geçen başka bir motosikletli de kavgaya dahil oldu ve sürücüye tekme attı. Olayı gören vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ümraniye, kavga, Güvenlik, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motokurye ve motosikletli arasında trafik kavgası - Son Dakika


17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı

Son Dakika
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:11:59. #1.11#
SON DAKİKA: Motokurye ve motosikletli arasında trafik kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement