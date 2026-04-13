Motokuryeler Sicil Tesciline Davet Edildi: Ücretler ve Yükümlülükler Açıklandı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, esnaf kurye olarak bilinen motokuryeleri sicil tesciline davet eden mektup gönderdi. Başvuru için kimlik fotokopisi, vergi levhası ve 2 adet resim gerekiyor. 2026 yılında 3 bin 550 lira kayıt ücreti, yıllık 3 bin 310 lira aidat ve 331 lira hizmet karşılıkları ile belge ücreti tahsil edilecek. Yüz binlerce motokuryenin bu ücretleri ödemesi gerekiyor.

Esnaf odasına kayıt olmanın avantajları arasında düşük faizli kredi, hibe ve teşviklerden yararlanmak bulunuyor. Halkbank'ın sıfır veya düşük faizli kredileriyle araç değişiminde avantaj sağlanıyor. İşletme sermayesi için 1 milyon liraya, işyeri ve taşıt alımı için 2,5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriliyor.

Motokuryeler, SRC belgesi, çanta işleme, koruma ekipmanları, BAĞ-KUR primi, muhasebe ücreti, benzin, yeme-içme, motor bakımı, trafik cezası ve sigorta gibi giderlerle boğuştuklarını belirtiyor. Kaza anında güvencelerinin olmaması ve sakat kalma durumunda işsiz kalma riski gibi sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Şimdi de esnaf odalarının sicil tesciline para vermeleri gerektiğini öne sürerek mesleğin bitirildiğini iddia ediyorlar.

Davet mektubunda, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 68'inci maddesi gereğince, esnaf ve sanatkarların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde sicile tescil ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlü oldukları belirtiliyor. Sicile kayıt yaptırmayanların faaliyetlerinin durdurulabileceği ve işyerlerinin kapatılabileceği uyarısı yapılıyor. Ayrıca, tescil talebinde bulunmayanlar için para cezası kesilebileceği ifade ediliyor. Mektupta, 30 gün içinde başvuru yapılması veya gerekçe bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı ve mahkeme masraflarının talep edileceği belirtiliyor.

Motokuryeler, ilk işe başladıklarında 50 bin liradan başlayan Çin malı motosikletler kullanıyorlar. Arıza sorunları nedeniyle daha dayanıklı motorlara geçmek isteyenler 200 bin liraya yakın ödeme yapıyor. Vergi ödemelerinde, yüksek ciroya karşılık düşük vergi ödeyen motokuryeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda naylon fatura tespiti halinde izaha davet ediliyor ve ek vergi yüküyle karşılaşıyorlar. Sosyal medyadaki ucuza fatura temin eden ilanlara itibar edilmemesi ve verginin adil şekilde ödenmesi gerektiği vurgulanıyor.