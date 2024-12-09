Motosiklet Devrildi, Sürücü Ağır Yaralı

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Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Özgür Çocuklar Parkı önünde E.G'nin kullandığı 22 ACF 107 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü E.G. ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.Ç. yola savruldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan E.G. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri ağır yaralanan sürücünün kask takmadığını tespit etti.