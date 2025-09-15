Motosiklet Güvenliği için Tam Ekipman Zorunlu

Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni İsmet Öztaylan, motosiklet kullanıcıları için yalnızca kask zorunluluğunun yeterli olmadığını, tam korumalı ekipmanla bu araçlara binilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının bu haberinde, sürücüler için tasarlanan koruyucu ekipmanlar ele alındı.

Öztaylan, motosiklet kullanıcılarının trafiğe çıktıklarında hangi ekipmanları kullanması, ekipmanların nasıl olması gerektiği ve bunlara neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tam korumalı ekipmanların, korumalı ayakkabı, korumalı pantolon, korumalı mont, korumalı eldiven ve kasktan ibaret olduğunu anlatan Öztaylan, bu ürünlerin ekstra bir külfet olmadığını belirtti.

Öztaylan, bunun nedenini, "Bizim kaportamız onlar." diyerek açıklayarak, bir arabanın kaportasının araç içindeki insanları koruduğu gibi söz konusu ekipmanların da motor kullanıcılarını koruduğunu vurguladı. Öztaylan, "Onlar olmadan biz çırılçıplak yolda gidiyormuşuz gibi bir durum söz konusu olur. En ufak kaza için konuşayım, durduğu yerde bile düşürüp ayak bileğini, el bileğini kıran insanlar biliyorum, motosikleti durduğu yerde düşürdüğü halde. Bunu kilometrelere vurduğunuz zaman oluşabilecek katsayıyı düşünmek bile istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sertifikalı ürünleri kullanmanın her zaman çok elzem olduğunun altını çizen Öztaylan, "Örnek vereyim, 3 bin liraya olan bir kaskla 30 bin lira, 130 bin lira olan kask arasında dünyalar kadar fark var. Kazalardaki sizin sürtünmelerinize karşı, aldığınız darbelere karşı koruma oranları her birinin değeri ve bedelini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Öztaylan, motosiklet kullanıcıları için ilgili kanunda sadece kask gerekliliğine ilişkin madde olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını, tam ekipman, tam kıyafet ve tam korumayla motosiklete binilmesi gerektiğini söyledi.

Bir kaza olduğunda insanın bazı şeyleri algılayabildiğini belirten Öztaylan, "Sadece sinekten koruyan kaskları takarak kullanıcılar yollara çıktığında, kazayla karşılaştıklarında o kaskın hiçbir işe yaramadığını görüp, bütün paralarını kaska ve ekipmana yatırıyorlar. Ama iş işten geçmiş oluyor o evreye gelene kadar." diye konuştu.

Öztaylan, motor kullanıcılarının araçlarını kullanırken tam korumalı ekipmanları takmasının zorunluluk haline getirilmesine ilişkin yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu görüşünü savunan Öztaylan, şöyle devam etti:

"Kanuna girmeli benim kanaatimce. Girdiği zaman da bunun devlet kanadında vergilendirmesiyle ve diğer yükümlülüklerinin biraz daha düşürülüp insanların daha kolay erişebilir hale getirilmesi önemli. Çünkü, ÖTV ve KDV oranları çok yüksek seviyelere çıkıyor. Hepsi yurt dışından geliyor. Türkiye'de bunların üreticileri çok nadir ve çok cüzi rakamlarda. O yüzden de burada devletin de elini taşın altına koyup, vergi ve ÖTV'den muaf tutup, insanların da daha kaliteli, daha güvenli kıyafetler ve ekipmanlar elde etmesini sağlayabilir."

Motokuryeler

Öztaylan, trafikte en çok zaman geçiren gruplardan olan motokuryelerin çoğunluğunun tam korumalı ekipman kullanmadığını ifade ederek, "Sadece bir kask, onu da yarım takarak, kafalarında tutarak, polisi gördüklerinde kullanabilmek adına kullanıyorlar. Ama onun dışında çok sağlıklı kullandıklarını söyleyemem." dedi.

Motosiklet alacak kişilere, "Önce bütün paranızın en yükseğiyle en iyi ekipmanı alıp, artan parayla motor alın." dediklerini anlatan Öztaylan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü, biz kendimizi korumazsak o motorun hiçbir önemi, hiçbir kalitesi, hiçbir güzelliği bir işe yaramıyor. 'Önemli olan önce kendimizi koruyup ondan sonra alacağımız motoru almak' deriz. 50 CC motorda da bu kıyafet olmalı, 1200 CC, 2 bin CC motorda da aynı kıyafet olmalı. En çok kazaların olduğu süratler 30-40 kilometreler. 30-40 kilometrelere bisiklet bile çıkabiliyor. Yani bisikletlilerin bile o kıyafetleri giyerek trafikte yol alması gerekiyor. Kullanıcı arkadaşlarımıza da hep aynı uyarılarda bulunuyoruz, ekipmansız ve kıyafetsiz kesinlikle binmemelerini herkese tavsiye ediyoruz. Bu bir lüks değil, kesinlikle ihtiyaç."