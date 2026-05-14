Motosiklet Hırsızlığı: V.Ç. Tutuklandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde çaldığı motosikleti saklayan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek, jandarma tarafından yakalanan V.Ç. (38), tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü, saat 11.00 sıralarında kırsaldaki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Y.M. (62), Yeniköy Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin yakınında park halinde bulunan motosikleti çalındı. İhbar üzerine Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin V.Ç. olduğunu belirledi. V.Ç., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. V.Ç., jandarmadaki ifadesinde çaldığı motosikleti Yeniköy Mahallesi'nin çıkışında bulunan eski akaryakıt istasyonunun çevresine sakladığını itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından bulunan motosiklet, sahibi Y.M.'ye teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.