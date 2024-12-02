Aydın'ın İncirliova ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Feyzi Ö. (22) idaresindeki 09 ANR 952 plakalı motosiklet, Acarlar İncirliova istikametinde seyrederken park halindeki 09 LU 775 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Feyzi Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Motorda yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan E.K. (23) Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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