Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
A.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet Celal Bayar Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 ABK 040 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle yere düşüp ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
