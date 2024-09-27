Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Abdullah Yeşilyiş idaresindeki 35 BPN 485 plakalı motosiklet, Aydın- Muğla kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Yeşilyiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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