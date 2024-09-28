Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde dün gece karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı 31 SP 924 plakalı motosikletinin devrilmesi nedeniyle yaralanan Yüksel Miçooğulları (60), tedavi gördüğü Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Miçooğulları'nın cenazesi, defin işlemleri için morga kaldırıldı.