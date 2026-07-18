D-100 kara yolunun Büyükçekmece kesiminde bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Kara yolunun Edirne istikametinde dün öğle saatlerinde kontrolden çıkan S.K. (20) idaresindeki 34 PRU 461 plakalı motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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