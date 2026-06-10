Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde seyir halindeki 5 motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde Dolmabahçe yönünde ilerleyen 5 motosikletin karıştığı kazada, bazı sürücüler ve motosikletler yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafik akışında bir süre aksama yaşandı. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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