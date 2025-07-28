İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 gün önce traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mursallı Mahallesi'nde 26 Temmuz'daki kazada ağır yaralanan İbrahim İzci (76), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan traktör sürücüsü Hüseyin Duvarcı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
26 Temmuz'da, İbrahim İzci idaresindeki 35 ZHA 34 plakalı motosiklet, Mursallı Mahallesi'nde Hüseyin Duvarcı'nın kullandığı 35 ZCC 29 plakalı traktörle çarpışmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İzci ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
İzci daha sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Traktör sürücüsü Hüseyin Duvarcı jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında 76 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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