Motosiklet kazasında bir sürücü öldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

B.Y. (62) idaresindeki 26 PK 755 plakalı otomobil, Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Yolu mevkisinde aynı istikamette seyreden Mustafa T. (41) yönetimindeki 26 ACV 879 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç ve motosiklet yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, motosikletin sürücüsü Mustafa T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa T'nin cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken araç sürücüsü B.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Esnaf Şahin Gözüm gazetecilere, dükkanında otururken yüksek bir ses duyduğunu söyledi.

Dükkanının önündeki aynadan baktığını belirten Gözüm, "Adam havada uçuyordu, sonra yere düştü, araba da kayarak dükkanın önüne kadar geldi. Arabanın dükkana gireceğini düşündüm. Hemen 112'yi aradım. Sağlık ve jandarma ekipleri geldi, adamın ayakkabısı dükkanıma kadar geldi. Yaklaşık 30 ila 40 metre kadar vardır." dedi.