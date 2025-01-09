Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş hayatını kaybetti, arkasındaki 15 yaşındaki arkadaş ise yaralandı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

09.01.2025 10:11  Güncelleme: 10:13
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Mesut Umut Miş (16) hayatını kaybetti, arkasındaki Mustafa Akıncı (15) yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Belek- Kadriye turizm yolunda meydana geldi. Mesut Umut Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet ile U.K'in kullandığı 07 AAL 110 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Mustafa Akıncı yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mesut Umut Miş ilçedeki özel hastaneye, arkadaşı Mustafa Akıncı Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mesut Umut Miş, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Akıncı'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü U.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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