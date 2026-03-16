Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çallı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyon ile Sebahattin Altuntaş (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altuntaş yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye sevk edilen Altuntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.