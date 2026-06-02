Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, iki gün önce motosiklet kazasında ağır yaralanan Batuhan Alp(18), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 31 Mayıs'ta Orhangazi Caddesi üzerindeki SGK Köprülü Kavşağı geçişinde meydana geldi. Virajı alamayan motosikletin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Batuhan Alp, yoğun bakımda süren tedavisine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin bariyerlere çarptığı ve arkadan gelen başka bir motosikletin de kazaya karıştığı görüldü.