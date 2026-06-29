Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
29.06.2026 17:10
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Fatih'te motosikletli Tuncay Tekçe, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Emre KURT/ İSTANBUL, - FATİH'te seyir halindeki motosikletliye kavşaktan dönüş yapan hafif ticari araç çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Tuncay Tekçe (27) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Tekçe, Merkezefendi Camii'nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Tekçe'nin kaza sırasında kask takmadığı öğrenilirken, hafif ticari aracın sürücüsü E.K.(33) ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 20.45 sıralarında Sultanahmet Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenikapı istikametine seyreden Tuncay Tekçe idaresindeki motosiklete, kavşaktan dönüş yapan E.K.'nin kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Tuncay Tekçe ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tekçe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KASK TAKMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, motosiklet sürücüsü Tuncay Tekçe'nin kaza sırasında kasksız olduğu belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü E.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Tuncay Tekçe'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Tekçe'nin cenazesi bugün Merkez Efendi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Sami Mehmet Sami:
    Ne yazık ki genç yaşında böyle bir kaza geçirmek, ama kask takmamış olması da üzücü, umarım ailesine sabır verilir ve bu tür kazalar daha az yaşanır. 0 0 Yanıtla
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