Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

21.08.2025 13:49
Kayseri İncesu'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü Nurican Karaca (23) yaşamını yitirdi.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Nurican Karaca (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Nurican Karaca idaresindeki motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nurican Karaca'nın cansız bedeni, otopsi için İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

