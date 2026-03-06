1) MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPAN GONCAGÜL ÖLDÜ
BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Goncagül Kara (22), hayatını kaybetti.
Kaza, Gölhisar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Goncagül Kara'nın kullandığı 42 AAR 33 plakalı motosiklet ile M.E. yönetimindeki 07 BRE 815 plakalı kamyonet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Goncagül Kara, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, bugün Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde toprağa verilecek.
KAZA ANI KAMERADA
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Goncagül Kara'nın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta bekleyen kamyonetin yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, yolun karşısına geçmek üzere olduğu sırada ise motosikletin kamyonetin ön kısmına yandan çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında Goncagül Kara Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?