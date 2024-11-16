Motosiklet Kazasında Güvenlik Korucusu Hayatını Kaybetti

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Bitlis'in Mutki ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

İlçenin Kavakbaşı beldesinde 32 yaşındaki güvenlik korucusu Cengiz İldeş idaresindeki sepetli motosiklet orman yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İldeş'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri, cenazeyi otopsi için Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.