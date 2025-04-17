Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay İçin Tören

Siirt'te kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan (25) için tören düzenlendi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, Beyhan'ın cenazesi, Müftülük görevlisince okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri ve Beyhan'ın silah arkadaşları katıldı.

Mücahit Beyhan'ın (25) kullandığı motosiklet, gece saatlerinde Siirt- Tillo çevre yolunda kontrolden çıkarak devrilmiş, ağır yaralanan Beyhan, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.