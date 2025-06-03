Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Defnedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile çarpışarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde dün, motosikletiyle tırla çarpışması sonucu kaza yerinde yaşamını yitiren Emre Boztekin (25) için Fevziye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Boztekin'in naaşı, öğle vakti kılınan namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedildi.
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