Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmetçik Mahallesi'nde cumartesi günü İ.T. idaresindeki 20 AD 645 plakalı minibüs ile Ceyhun Aydoğan (32) yönetimindeki 20 AOC 531 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Aydoğan yaralandı.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan, yaşam mücadelesini yitirdi.
Aydoğan'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta kılınan namazın ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
