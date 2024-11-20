Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tek teker üzerinde motosiklet süren Ali K., park halindeki minibüse çarparak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.11.2024 18:58  Güncelleme: 19:00
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsün tek teker üzerinde sürdüğü motosiklet, park halindeki minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali K. (22) ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yalova- Bursa kara yolunda meydana geldi. Ali K.'nin tek teker üzerinde kullanırken kontrolünü yitirdiği 34 FKA 432 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 17 VU 858 plakalı minibüse çarpıp savruldu. Sürücü minibüsün altına sürüklendi. Motosiklet ise seyir halindeki TIR'ın önüne düştü. Sürücüsünün ani fren yaptığı TIR, motosiklete çarpmadan dururken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: DHA

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