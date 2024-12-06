Kadirli Savrun Motosiklet Kulübü üyeleri, öğrencilere kıyafet desteğinde bulundu.
Kulüp üyelere, Kızyusuflu Köyü Acaroba İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ziyarette okuldaki bazı öğrencilere mont ve bot hediye edildi.
Kulüp başkanı Kaan Batur, gönüllü üyelerle kırsal bölgelerde öğrencilere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kulübü'nden Öğrencilere Destek - Son Dakika
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