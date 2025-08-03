Motosiklet Lastiğini Şişirirken Elektrik Akımına Kapıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Muratlar köyünde yaşayan İ.A. (23), evinin bahçesinde hava kompresörüyle motosikletinin lastiğini şişirirken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İhsaniye Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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