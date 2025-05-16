Motosiklet-Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Ertaş (24) hayatını kaybetti, E.B. (28) adlı kadın ise yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın Aşağıpazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında Serhat Ertaş idaresindeki 07 HKA 16 plakalı motosiklet ile Muhsin Hayran'ın kullandığı 07 C 74654 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ertaş ile yanındaki E.B. metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Serhat Ertaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.B'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.