Motosiklet Otobüse Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aykut Safa Özşahin yönetimindeki 59 AKL 767 plakalı motosiklet, Veliköy Mahallesi'nde S.M. idaresindeki 59 AKE 453 plakalı otobüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Özşahin, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü.
Özşahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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