Motosiklet Restoranda Kazaya Sebep Oldu

Kaza, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Kurye, park halinde bulunan motosikleti dükkan içerisine almak istedi. Bu sırada kurye gaza basınca motosiklet, kontrolden çıktı. Kuryenin elinden fırlayan motosiklet restoran önünde bulunan masa ve sandalyelere çarparak devrilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
