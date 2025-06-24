Motosiklet sepetinde yavru kedi bulundu

Edirne'de polis ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu motosikletin sepetinden 4 günlük yavru kedi çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şevki Arman Caddesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde durdurdukları motosikletin sepetinden gelen ses üzerine inceleme yaptı.

Sepeti açan ekipler, içerisinde 4 günlük bir yavru kedi olduğunu fark etti.

Motosiklet sürücüsü Özge Yalın, kediyi annesinin terk ettiğini ve sokakta bulduğunu belirterek, "4 gündür bakıyorum. 2 saatte bir biberonla besliyorum. Sepette sıcak su torbası ve özel maması var." dedi.

Yavru kedi, hem polis ekiplerinin hem de çevredeki vatandaşların yüzünde gülümseme oluşturdu.