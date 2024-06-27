Motosiklet Sporcuları Gençlerle Söyleşi Yaptı - Son Dakika
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Motosiklet Sporcuları Gençlerle Söyleşi Yaptı

Motosiklet sporcuları Fethi Tan, Batuhan Demiryol ve Efe Okur, denetimli serbestlik kararı verilen 12-18 yaş arası gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bürosu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, sporcular, gençler ve ailelerinin yanı sıra yetkililer de katıldı. Söyleşide, suça sürüklenen gençlerle motosiklet ve motosiklet kullanımı üzerine konuşuldu. Ayrıca, motosiklet sporcusu veya eğitmeni olmanın şartları, branşın riskleri ve kurallara uymanın önemi de vurgulandı.

27.06.2024 16:31
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Motosiklet sporcuları Fethi Tan, Batuhan Demiryol ve Efe Okur, hakkında denetimli serbestlik kararı verilen 12-18 yaş arası gençlerle söyleşi gerçekleştirdi.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bürosu ile Türkiye Motosiklet Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe; sporcular, söz konusu gençler ve ailelerinin yanı sıra Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hüseyin Şık, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar da katıldı.

Söyleşi öncesi gerçekleştirilen sunumda, suça sürüklenen ya da suça sürüklendiği iddia edilen ancak soruşturma aşaması süren gençlerle yapılan görüşmelerde, motosiklet ve motosiklet kullanımının ilgi alanları arasında öne çıktığı bilgisi verildi.

Sporcuların, motosikletle tanışma öykülerini, bu süreçte yaşadıkları zorluklar ve bunlarla nasıl başa çıktıklarını anlattıkları buluşmada ayrıca motosiklet sporcusu veya eğitmeni olmanın şartları, söz konusu branşın riskleri, motosiklet kullanımındaki kurallar ve bunlara uymanın önemi konularının da üzerinde duruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Motosiklet Sporcuları Gençlerle Söyleşi Yaptı - Son Dakika

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