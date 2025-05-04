Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi - Son Dakika
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Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Bor'da, trafik haftası kapsamında motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman ve güvenli sürüş eğitimi verildi.

04.05.2025 17:06
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Bor ilçesinde Trafik Haftası kapsamında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş ve koruyucu ekipman kullanımı eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş teknikleri hakkında uygulamalı bilgilendirmede bulundu.

Programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, trafikte can güvenliğini artırmak için kask ve koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Teyfik Yiğit ise kaskın motosiklet sürücüsünün hayatını koruyan en temel ekipman olduğunu ifade etti.

Kaza anında baş bölgesini koruyarak ölüm riskini büyük oranda azalttığını belirten Yiğit, "Aynı şekilde dizlik, dirseklik, eldiven ve reflektörlü kıyafetler sürücünün görünürlüğünü ve güvenliğini artırır. Her sürücünün, sadece kendi güvenliği için değil, trafikteki diğer bireylerin güvenliği için de bu ekipmanları eksiksiz şekilde kullanması gerekir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çelik, motorculara reflektörlü yelek dağıttı.

Kaynak: AA

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