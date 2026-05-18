Motosiklet Sürücüsüne Güvercin Çarptı

MARDİN'de, seyir halindeki motosikletin kadın sürücüsünün kaskına güvercin çarptı. O anlar, motosikletin kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki kadın motosiklet sürücüsünün kaskına, sağ taraftan hızla gelen güvercin çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan güvercin yola düştü, sürücü ise hızını azaltıp motosikletin kontrolünü korumaya çalıştı. O anlar, motosikletin kamerasına yansıdı.
