Motosiklet Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Atlı'nın (43) kullandığı 59 AKF 705 plakalı motosiklet, Marmaracık Mahallesi'nde M.T.E'nin (61) emniyet şeridine park ettiği tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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